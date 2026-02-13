СМИ назвали «провалом» неформальную встречу европейских лидеров

Неформальная встреча лидеров стран Европейского союза, на которую не пригласили представителей восьми государств-членов, стала «провалом». Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на троих дипломатов Евросоюза.

Издание отмечает, что на встречу опоздали двое из трех инициаторов, а присутствовавшие так и не перешли к предметному обсуждению.

«Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли немногие. По словам дипломата Евросоюза, премьер Италии Джорджа Мелони, пригласившая других лидеров, приехала «под самый конец». На вопрос о том, что обсуждалось, дипломат заявил: «ничего», — говорится в публикации.

По данным Politico, на встречу опоздали также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Председатель Европейского совета Антониу Кошта начал собрание, не дожидаясь их.

До этого стало известно, что Испания выразила недовольство Италией из-за проведения предварительной встречи в отеле ряда европейских лидеров перед неформальным саммитом Евросоюза в Бельгии, Мадрид расценил такой формат как подрыв общеевропейских принципов.

