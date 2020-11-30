Сумку с повышенным радиационным фоном проверяют в Шереметьево
Бернст Ю.
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Сотрудники спасательных служб проверяют информацию об обнаружении радиоактивных элементов в сумке, найденной в терминале «В» столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Он рассказал, что при сортировке багажа в багажном отделении терминала «В», датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок.
Находка была помещена в специализированное помещение. В аэропорт прибыли спасатели для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров.
Угрозы персоналу и пассажирам аэропорта нет, уточнил источник. Аэропорт работает в штатном режиме.