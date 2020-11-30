В Ленобласти произошел взрыв в жилом доме

В однокомнатной квартире в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области произошел взрыв, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко «ВКонтакте».

Он отметил, что причина взрыва в настоящее время не установлена.

В результате взрыва произошел пожар на площади 10 кв. метров, он был потушен.

Повреждены чердачное перекрытие и межквартирная перегородка.

Данных о погибших и пострадавших в поврежденных квартирах пока не поступало. За медпомощью обратились несколько жителей.

Причины произошедшего выясняются, добавил губернатор региона.