В Ленобласти произошел взрыв в жилом доме
Марина Львова
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В однокомнатной квартире в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области произошел взрыв, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко «ВКонтакте».
Он отметил, что причина взрыва в настоящее время не установлена.
В результате взрыва произошел пожар на площади 10 кв. метров, он был потушен.
Повреждены чердачное перекрытие и межквартирная перегородка.
Данных о погибших и пострадавших в поврежденных квартирах пока не поступало. За медпомощью обратились несколько жителей.
Причины произошедшего выясняются, добавил губернатор региона.