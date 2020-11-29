В декабре в гражданский оборот поступит большая часть выпущенных доз «Эпиваккороны»

Ввод в гражданский оборот большей части выпущенных доз вакцины «Эпиваккорона» ожидается в декабре. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Нами произведено уже 35 тыс. доз вакцины», — сказал Максютов.

По его словам, до конца года будет выпущено суммарно 50 тыс. доз вакцины «Эпиваккорона». Глава центра отметил, что около 5 тыс. доз из них пошла на пострегистрационные клинические исследования, а остальные будут вводиться в гражданский оборот.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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