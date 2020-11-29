Врач рассказал, как работает естественная защита организма от COVID-19

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, как работает естественная защита организма от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Россия 24.

Он отметил, что одним из таких механизмов являются выработанные организмом антитела. По его словам, в организме человека также есть клеточный иммунитет, который называется «клетками-убийцами».

Врач добавил, что эти клетки могут уничтожать зараженный участок, тем самым предотвращая развитие заболевания.

«На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз», — сказал Лукашев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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