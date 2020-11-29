Замглавы отдела регионального управления МЧС погиб во время охоты в Башкирии
Ника Пикекатлет
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В Башкирии во время охоты погиб замглавы отдела регионального управления МЧС Ренат Абдульманов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
В пресс-службе ведомства отметили, что Абдульманов находился на отпуске в Куюргазинском районе около населенного пункта «Красный восток».
Там добавили, что мужчина получил пулевое ранение в плечо и скончался от полученных ран по дороге в больницу.
Региональное МЧС приносит соболезнования родным и близким.
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