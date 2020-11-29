В России проведено более 75,9 млн тестов на коронавирус
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России проведено более 75,9 млн тестов на COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
За сутки было проведено 545 тыс. исследований.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются 503 238 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эксперт рассказал, как долго в России продлится масочный режим
— Врач рассказала, каким пациентам с коронавирусом требуется госпитализация