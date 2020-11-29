В России проведено более 75,9 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 75,9 млн тестов на COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За сутки было проведено 545 тыс. исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются 503 238 человек.

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