В Москве госпитализировали 1 295 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 295 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего в столице за прошедший день выявили 6798 случаев заражения инфекцией. Отмечается, что к аппаратам ИВЛ в больницах подключены 411 человек.

За весь период пандемии коронавирус зафиксировали у 599 213 жителей столицы, выздоровели 447 111 пациентов, скончались 8 828.

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