Названы признаки опасной воды в бутылках

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева назвала признаки опасной бутилированной воды, передает агентство «Прайм».

По словам Саратцевой, вода из негерметично закупоренной бутылки может быть опасна для здоровья. Необычный цвет или неприятный запах говорит о том, что вода испортилась.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на маркировку. На этикетке должно быть слово «природная» и информация об источнике происхождения воды и способах ее очистки. Закон не подразумевает другие формулировки.

При этом, воду в пластиковых бутылках лучше не покупать, поскольку такая тара при нагревании выделяет фталаты, которые могут накапливаться в организме, сказала Саратцева. Она посоветовала брать воду в стекле. При этом темная бутылка будет защищать воду от солнца, а в бутылке из светлого стекла вода может «зацвести» при неправильном хранении.

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