Великобритания заказала еще 2 млн доз вакцины Moderna

Власти Великобритании заказали дополнительные 2 млн доз вакцины от COVID-19 от американской компании Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство Великобритании сегодня (воскресенье, 29 ноября) подписало договор на поставку дополнительных 2 млн доз перспективной вакцины Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этих запасов хватит на вакцинацию около 3,5 млн человек.

Всего Британия «зарезервировала» для своих граждан более 350 млн доз вакцин: 100 млн доз разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 40 млн доз BioNTech/Pfizeк, 60 млн доз Novavax, 60 млн доз Valneva, 60 млн доз от GSK/Sanofi, 30 млн доз от Janssen и семь млн доз от Moderna.

27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней приняли участие около 30 тысяч добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%.

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