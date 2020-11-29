Врач-дерматолог развеял мифы о косметологии

Врач-дерматолог Станислав Арканников развеял миф о мгновенном омоложении у косметолога. Об этом сообщает радио Sputnik.

Косметология — терапевтическая специальность, которая требует времени, заявил врач.

Он рассказал, что ботокс не имеет никакого влияния на мозг, а сама технология пришла в косметологию из неврологии, где он использовался для лечения нервного тика.

По его словам, филлеры могут мигрировать сами собой. Они представляют собой жидкие имплантаты, которыми наполняют что-либо, добавил врач.

«Если мы говорим о филлерах на основе гиалуроновых кислот, то они вводятся в кожу, сетчатая структура которой сдерживает гель от расползания. Поэтому миграции филлеров не может никакой быть в принципе», — рассказал он.

Опроверг Арканников и распространенное мнение о том, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет. Врач заявил, что чем раньше человек начнет бороться со старением, то тем больше он сможет избегать сложных процедур для устранения возрастных дефектов. Кроме того, советоваться с косметологом можно с 18 лет.

Специалист также не согласился с предвзятым мнением о том, что хорошая косметика не может быть дешевой.

«Я наблюдаю обратное. Высокая цена брендовой косметики складывается из оформления и рекламы продукта. По-моему, никогда не надо обращать внимание на цену, а нужно сфокусироваться на составе косметики», — заключил он.

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