По меньшей мере в половине регионов РФ врачи нуждаются в бесплатном такси

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что врачи испытывают потребность в наличии бесплатного такси по меньшей мере в половине российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что свыше 40 субъектов России уже подтвердили наличие данной проблемы.

«Там порядка семи тыс. врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10-15 поездок», — сказал Чернышенко.

При этом, по его словам, в 16 регионах медики не ощущают данной потребности. Он добавил, что правительство также ожидает ответа от руководства еще 26 регионов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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