Единый номер 122 начнет действовать в регионах России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в регионах страны начинает действовать единый телефонный номер 122 для заболевших коронавирусом граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, благодаря такому решению звонки в колл-центрах субъектов будут централизованы.

Он подчеркнул, что власти узнали, какие потребности есть у регионов для развертывания и оснащения колл-центров и готовы оказывать техническую и финансовую поддержку.

Чернышенко назвал главным условием успешной реализации данного решения вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль.

«Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — произнес вице-премьер.

Номер 122 позволяет пациентам с подозрением на COVID-19 получить консультацию, а также вызвать врача или скорую помощь на дом.