РФПИ предложил AstraZeneca скомбинировать вакцину компании и «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который является разработчиком вакцины «Спутник V» от коронавируса нового типа, предложил скомбинировать ее с вакциной британской компании AstraZeneca. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V».

В публикации указывается, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала эффективность в 62%.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — говорится в сообщении.

В РФПИ добавили, что сочетание двух вакцин может оказаться важным для ревакцинации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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