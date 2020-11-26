Доля пенсионеров с коронавирусом снизилась с 25% до 15% в Москве

В Москве сократилась доля пожилых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, ранее было 25% пенсионеров с коронавирусом среди заболевших, а в настоящее время — 15%.

Кроме того, снизилось вдвое и число заболеваний среди школьников 6-11-х классов.

«У нас бабушек и дедушек в структуре заболевших стало тоже значительно меньше. Мы доходили до пика, когда их было четверть среди всех заболевших. Сегодня это около 15%», — уточнил Собянин.

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