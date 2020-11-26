На Украине выявили 15 331 случай коронавируса за сутки

На Украине выявили 15 331 случай коронавируса за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 677 189. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны страны.

Отмечается, что за минувшие сутки жертвами инфекции стали 225 пациентов.

Всего с начала пандемии на Украине зарегистрировано 11 717 летальных случаев коронавируса, при этом 317 395 пациентов вылечились.

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