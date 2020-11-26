На Украине выявили 15 331 случай коронавируса за сутки
Анна Светлова
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На Украине выявили 15 331 случай коронавируса за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 677 189. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны страны.
Отмечается, что за минувшие сутки жертвами инфекции стали 225 пациентов.
Всего с начала пандемии на Украине зарегистрировано 11 717 летальных случаев коронавируса, при этом 317 395 пациентов вылечились.
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