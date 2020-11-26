Москвичей предупредили о тумане и гололедице утром в четверг
Ника Пикекатлет
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ГУ МЧС России предупредило жителей Москвы о гололеде и тумане с видимостью 300-800 метров. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва.
В ведомстве отметили, что к данным погодным условиям следует относиться особенно внимательно до 10.00 четверга, 26 ноября.
В МЧС уточнили, что ограниченная видимость из-за тумана будет сильнее всего наблюдаться в столичных районах ТиНАО и ЗелАО.
Пешеходов и водителей автомобилей попросили соблюдать осторожность при передвижении по улицам города.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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