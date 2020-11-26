Москвичей предупредили о тумане и гололедице утром в четверг

ГУ МЧС России предупредило жителей Москвы о гололеде и тумане с видимостью 300-800 метров. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва.

В ведомстве отметили, что к данным погодным условиям следует относиться особенно внимательно до 10.00 четверга, 26 ноября.

В МЧС уточнили, что ограниченная видимость из-за тумана будет сильнее всего наблюдаться в столичных районах ТиНАО и ЗелАО.

Пешеходов и водителей автомобилей попросили соблюдать осторожность при передвижении по улицам города.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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