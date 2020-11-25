Взявший заложников в Колпино назвал таблетки причиной своих действий

Денис Бельтюков, взявший в Колпино в заложники 6 детей, признал вину на суде по избранию меры пресечения, но назвал причиной «помешательства» выписанные ему таблетки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — сказал он.

По словам Бельтюкова, сейчас он хочет пройти лечение и понять, что произошло.

«У суда просил домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, если нельзя с семьей, либо любую другую меру. Также, Бельтюков добавил, что он суперсварщик. На работу официально не устраивался, так как ждал дневного стационара, но опыт в сварке у него большой», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Колпино в Санкт-Петербурге.

Он выгнал из квартиры жену и заперся с детьми. Мужчина, имея при себе топор, угрожал «убить всех», если не выполнят его требования. Затем он сдался полиции.

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