В Белгороде увеличилось число пострадавших при взрыве

Число жителей Белгорода, получивших ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, во время происшествия пострадали пятеро взрослых и двое детей. В том числе одна девочка, у которой диагностировали контузию и попадание инородного тела в глаз. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, уточнил глава области.

«Еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что пятеро взрослых остаются на лечении в городской больнице №2.

4 мая в Белгороде произошел взрыв. В тот момент было известно о пяти пострадавших, у них выявили черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела.

Днем 5 мая украинские войска обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее украинский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Белгородской области.