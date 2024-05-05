Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров призвал сплотиться в борьбе с фашизмом

Лавров призвал мировое сообщество вместе противостоять фашизму

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил приветственное письмо участникам и гостям Международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю», в котором призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе против фашизма. Текст письма опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что упомянутый творческий проект собрал тех деятелей культуры, которые отвергают националистические идеи. По словам министра, в настоящее время в мире особенно востребованы усилия по борьбе с фашизмом.

Причина заключается в том, что идеология ненависти и дискриминации вновь начала распространяться в некоторых европейских странах. Главным образом это касается Украины, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Сплочение всех неравнодушных людей — вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности — во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение», — добавил Лавров.

На этом фоне он выразил радость от того, что форум «Гитары в строю» вносит определенный вклад в «благородные усилия» по противодействию фашизму.

4 мая в Самаре стартовал Международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». На мероприятии планируют выступить музыканты из РФ, КНР, Великобритании, Италии и ряда других государств.

Ранее ООН обвинили в попытках закрыть глаза на распространение идей неонацизма на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами