Лавров призвал сплотиться в борьбе с фашизмом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил приветственное письмо участникам и гостям Международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю», в котором призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе против фашизма. Текст письма опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что упомянутый творческий проект собрал тех деятелей культуры, которые отвергают националистические идеи. По словам министра, в настоящее время в мире особенно востребованы усилия по борьбе с фашизмом.

Причина заключается в том, что идеология ненависти и дискриминации вновь начала распространяться в некоторых европейских странах. Главным образом это касается Украины, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Сплочение всех неравнодушных людей — вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности — во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение», — добавил Лавров.

На этом фоне он выразил радость от того, что форум «Гитары в строю» вносит определенный вклад в «благородные усилия» по противодействию фашизму.

4 мая в Самаре стартовал Международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». На мероприятии планируют выступить музыканты из РФ, КНР, Великобритании, Италии и ряда других государств.

Ранее ООН обвинили в попытках закрыть глаза на распространение идей неонацизма на Украине.