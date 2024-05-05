Председатель совета директоров «Динамо» Гафин: сегодня яйца покрашены в нужный цвет

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что испытывает непередаваемые эмоции от победы над «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Нам важно, чтобы мы были на самой высокой строчке после матча с «Краснодаром». Гол Тюкавина был классным. Всех с праздником. Сегодня яйца покрашены в нужный цвет», — сказал Гафин.

За «Динамо» точными ударами отметились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. За «Сочи» забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» набрало 50 очков и сравнялось по этому показателю с петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», которые возглавляют таблицу. «Сочи» занимает 16-е место, набрав 20 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.

Ранее судью сняли с матча «Зенита» в РПЛ.