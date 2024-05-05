Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог перечислил последствия для Запада при отправке солдат на Украину

Политолог Ярошенко предрек уничтожение европейских военных на Украине

close
100%
SOPA Images/Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

Запад столкнется с зеркальным ответом по примеру собственного безответственного отношения к конфликту на Украине, включая ситуацию, при которой европейские страны отправят своих солдат воевать на Украину. Такое мнение выразил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с газетой «Известия».

«Европейские лидеры так безответственно относятся к этому конфликту, аукнется им самим», — утверждает эксперт.

По мнению Ярошенко, все союзники и пособники западных стран в отношении противостояния между Россией и Украиной являются спонсорами терроризма. При этом население стран ЕС не хочет конфликта с РФ.

Как считает политолог, зарубежные военные, служащие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут ликвидированы в приоритетном порядке.

Перед этим стало известно, что российский снайпер во время специальной военной операции ликвидировал солдата ВСУ на дальности 3 км.

Ранее глава Херсонской области сообщил об успехах российской армии за прошедшие сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами