Запад столкнется с зеркальным ответом по примеру собственного безответственного отношения к конфликту на Украине, включая ситуацию, при которой европейские страны отправят своих солдат воевать на Украину. Такое мнение выразил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с газетой «Известия».

«Европейские лидеры так безответственно относятся к этому конфликту, аукнется им самим», — утверждает эксперт.

По мнению Ярошенко, все союзники и пособники западных стран в отношении противостояния между Россией и Украиной являются спонсорами терроризма. При этом население стран ЕС не хочет конфликта с РФ.

Как считает политолог, зарубежные военные, служащие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут ликвидированы в приоритетном порядке.

Перед этим стало известно, что российский снайпер во время специальной военной операции ликвидировал солдата ВСУ на дальности 3 км.

Ранее глава Херсонской области сообщил об успехах российской армии за прошедшие сутки.