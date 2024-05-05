Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского

Папа Римский Франциск был приглашен на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амерд, передает местная газета Blick.

«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — сообщила Амерд.

До этого политик сообщала, что Швейцария пригласила партнеров РФ по БРИКС на конференцию по Украине. По словам Амерд, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР получили приглашения на минувшей неделе.

Она отметила, что критерием успешности конференции станет широкое международное участие и нахождение общих моментов при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

В числе приглашенных — 120 государств, в том числе страны — участницы группы G7, G20, некоторые члены БРИКС (в сообщество входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), страны Евросоюза (ЕС). Также на саммит позвали представителей таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ и Евросовет.

Ранее в Кремле сочли мирную конференцию Запада инициативой, ненастроенной на результат.