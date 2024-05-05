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Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского

В Швейцарии сообщили о приглашении папы Римского на конференцию по Украине

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Andrew Medichini/AP

Папа Римский Франциск был приглашен на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амерд, передает местная газета Blick.

«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — сообщила Амерд.

До этого политик сообщала, что Швейцария пригласила партнеров РФ по БРИКС на конференцию по Украине. По словам Амерд, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР получили приглашения на минувшей неделе.

Она отметила, что критерием успешности конференции станет широкое международное участие и нахождение общих моментов при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

В числе приглашенных — 120 государств, в том числе страны — участницы группы G7, G20, некоторые члены БРИКС (в сообщество входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), страны Евросоюза (ЕС). Также на саммит позвали представителей таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ и Евросовет.

Ранее в Кремле сочли мирную конференцию Запада инициативой, ненастроенной на результат.

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