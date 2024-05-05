В Крыму локализовали пожар на овощехранилище

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар, произошедший на территории овощехранилища в Крыму. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание было локализовано на площади 1800 квадратных метров.

«Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты», — говорится в заявлении.

5 мая на овощехранилище АО «Победа», которое находится в селе Жемчужина в Нижнегорском районе Крыма, начался пожар. Изначально площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но позже увеличилась более чем в два раза.

К тушению огня были привлечены 37 специалистов и 11 единиц техники. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Накануне вечером на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая произошел пожар. Огонь охватил несколько трехэтажных зданий, общая площадь которых составляет 1000 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли ликвидировать открытое горение только ночью. Уже утром в МЧС РФ заявили, что пожар полностью потушен.

Ранее в Москве загорелся строящийся жилой комплекс.