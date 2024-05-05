Си прибыл с визитом во Францию

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что председатель КНР проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

»[Визит лидера КНР] приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению лидеров глав этих государств.

По сообщению МИД КНР, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Также в ведомстве отметили, что визиты политика в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Европой в целом и придадут новый импульс глобальному мировому развитию.

Ранее стала известна дата визита Путина в Китай.