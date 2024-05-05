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Генменеджер «Вашингтона» рассказал о несправедливости по отношению к Овечкину

Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан: не можем требовать 50 голов от Овечкина

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Seth Wenig/AP

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что несправедливо взваливать всю ответственность на форварда клуба Александра Овечкина, передает RMNB.

«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо. Ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», — сказал Маклеллан.

Овечкин вместе с «Кэпиталз» завершил выступление в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив в четырех матчах «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

Ранее хоккеист «Спартака» раскрыл секрет Овечкина.

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