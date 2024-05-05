В МИД Турции высказались о последующих конфликтах в секторе Газа

Вооруженный конфликт в секторе Газа может оказаться не финальным. Такое мнение высказал глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, чьи слова передает Anadolu.

Министр уточнил, что подобные конфликты могут повториться в том случае, если международное сообщество так и не извлечет из текущего противостояния ни одного урока.

«Нас ждут другие войны и слезы», — предполагает глава ведомства.

По мнению Фидана, в случае, если стороны не отыщут двухгосударственного решения кризиса, это будет не конечная война в палестинском анклаве.

Некоторое время назад стало известно, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

До этого в ВОЗ назвали возможное вторжение Израиля в Рафах гуманитарной катастрофой.

Ранее Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум по прекращению огня.