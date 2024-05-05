Тренер «Динамо» Личка: гол Тюкавина — это просто фантастика

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поблагодарил своих подопечных за победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

«Я уже сказал ребятам в раздевалке большое спасибо за отношение к игре. Было несколько ситуаций, где мы должны были забивать. Гол Тюкавина — это просто фантастика», — сказал Личка.

За «Динамо» точными ударами отметились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. За «Сочи» забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» набрало 50 очков и сравнялось по этому показателю с петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», которые возглавляют таблицу. «Сочи» занимает 16-е место, набрав 20 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.

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