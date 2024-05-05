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Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае

В Краснодарском крае конфликт на дороге перерос в массовую драку

В станице Казанская Краснодарского края произошла массовая драка из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Tegram-канал «Краснодар и край».

«Потасовка на трассе, кто-то кинул в машину камень и зацепил беременную женщину», — рассказал каналу один из подписчиков.

Отмечается, что зачинщиками беспорядка стали находящиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди. В станице работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

До этого мужчина на мопеде едва не влетел в толпу прихожан Владимирского собора в Петербурге. Силовики скрутили водителя. Инцидент произошел в пасхальную ночь. О мотивах доставщика, а также о том, задержан он или нет, не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве авто на заправке в Кабардино-Балкарии.

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