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«Динамо» догнало «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ и догнало «Краснодар» и «Зенит»

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Московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. За «Сочи» забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» набрало 50 очков и сравнялось по этому показателю с петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», которые возглавляют таблицу. «Сочи» занимает 16-е место, набрав 20 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.

«Сочи» сыграет 12 мая дома с «Пари НН». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Артема Дзюбу призвали покинуть РПЛ.

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