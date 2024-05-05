Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах ДНР оценили значимость взятия Очеретино

ТАСС: взятие Очеретино позволит ВС РФ усилить давление на трассы снабжения ВСУ

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска смогут усилить давление сразу на две трассы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря взятию населенного пункта Очеретино, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«После взятия Очеретино наши подразделения могут усилить удары сразу по двум трассам снабжения украинской группировки», — сказал источник.

Он уточнил, что речь идет о дорогах в Покровск (до 2016 года — Красноармейск) и Мирноград (до 2016 года — Димитров).

5 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль донецкий населенный пункт Очеретино. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

В ведомстве уточнили, что в то же время бойцам Вооруженных сил РФ удалось улучшить свое положение на данном участке фронта. Более того, российские солдаты смогли нанести поражение живой силе и технике двух бригад украинских войск в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

Ранее немецкий журналист раскритиковал очередное отступление ВСУ на поле боя.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами