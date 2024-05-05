В силовых структурах ДНР оценили значимость взятия Очеретино

Российские войска смогут усилить давление сразу на две трассы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря взятию населенного пункта Очеретино, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«После взятия Очеретино наши подразделения могут усилить удары сразу по двум трассам снабжения украинской группировки», — сказал источник.

Он уточнил, что речь идет о дорогах в Покровск (до 2016 года — Красноармейск) и Мирноград (до 2016 года — Димитров).

5 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль донецкий населенный пункт Очеретино. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

В ведомстве уточнили, что в то же время бойцам Вооруженных сил РФ удалось улучшить свое положение на данном участке фронта. Более того, российские солдаты смогли нанести поражение живой силе и технике двух бригад украинских войск в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

Ранее немецкий журналист раскритиковал очередное отступление ВСУ на поле боя.