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В Испании состоялась акция «Бессмертный полк»

В Мадриде сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»

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Сотни граждан приняли участие в шествии «Бессмертный полк», которое в девятый раз проходит в столице ИспанииМадриде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек», — поделилась мнением участница акции Ирина Краснова.

Согласно информации агентства, торжественное шествие стартовало с железнодорожного вокзала Аточа, исторического символа столицы. Демонстранты принесли портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«На всем маршруте не зафиксировали никаких инцидентов или нарушений общественного порядка», — указывается в публикации.

Власти Казахстана и Киргизии вслед за Россией ранее заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из соображений безопасности. Никакой другой подоплеки здесь нет, считает политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. При этом эксперт подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны из стран СНГ не останутся без внимания в День Победы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Аргентине состоялось шествие «Бессмертного полка».

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