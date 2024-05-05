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Швейцария пригласила партнеров РФ по БРИКС на конференцию по Украине

Blick: Швейцария пригласила партнеров РФ по БРИКС на конференцию по Украине

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Themba Hadebe/AP

Швейцария пригласила партнеров РФ по БРИКС на конференцию по Украине. Об этом рассказала в интервью Blick президент страны Виола Амхерд.

По словам Амхерд, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР получили приглашения на минувшей неделе.

«Миростроительство является основной задачей Швейцарии как нейтральной страны», — подчеркнула она.

По словам Амхерд, критерием успешности конференции станет широкое международное участие и нахождение общих моментов при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

Ранее сообщалось, что Индия не приняла решения по участию в конференции по Украине в Швейцарии.

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