ХАМАС ответил на предложение Египта по прекращению огня

Движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал движения.

Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

В движении заявили, что решительно настроены достичь «соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа». В качестве таких требований названо «полное прекращение агрессии Израиля», вывод сил ЦАХАЛ из всего сектора Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало восстановления сектора и «завершение сделки по обмену пленными».

На этом заявлении закончился очередной этап переговоров в Каире.

Перед этим в ХАМАС заявили о намерении «поэтапно» заключать сделку о прекращении огня с Израилем. Это заявление было сделано уже после ультиматума Израиля, согласно которому наземная операция в Рафахе начнется 10 мая, если к этому времени не будет заключено соглашение о прекращении огня.

5 мая министерство обороны Израиля сообщило, что операция в Рафахе скоро начнется, так как ХАМАС не идет на сделку.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года встал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.