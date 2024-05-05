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ВСУ атаковали позиции ВС РФ мягкой игрушкой на воздушном шаре

Mash: ВСУ атаковали ВС РФ плюшевым зайцем с 75 г тротила на гелиевом шаре

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Телеграм-канал «Mash»

ВСУ атаковали ВС РФ плюшевым зайцем с 75 г тротила внутри, подвесив его на гелиевом шаре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Внутри игрушки также обнаружили детонатор с гироскопом. Взрывоопасный предмет сбили, поскольку чересчур цветастый внешний вид вызвал подозрение у бойцов. Инцидент произошел у Часова Яра в ДНР под Артемовском.

До этого сообщалось, что ВСУ используют остатки российских снарядов из-за дефицита боеприпасов. Преимущество РФ в снарядах оценивается в пять раз.

Сообщается, что украинский боец Максим Полюхович ищет неиспользованные снаряды, оставленные российскими частями на позициях, а также на болотах и минных полях, после чего часть сразу передается ВСУ, а из остального он вручную сооружает бомбы в собственной лаборатории.

Мужчина с позывным «Mad Max» передал ВСУ не менее 14 тыс. артиллерийских снарядов и около 4 тыс. боеприпасов для сброса с беспилотников.

По словам Полюховича, чем больше снарядов он находит, тем больше у него требует украинское командование.

Ранее в Запорожской области росгвардейцы нашли чемодан с 2,4 кг тротила.

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