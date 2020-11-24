В Ростове-на-Дону две пенсионерки из своей квартиры провалились в подвал

В Ростове-на-Дону две пожилые женщины, находясь в своей квартире в доме 1905 года, провалились в подвал. Об этом пишет 161.ru со ссылкой на ГО и ЧС по Ростову.

«На улице Суворова, 7, в квартире № 11 люди провалились в подвал. Дом признан аварийным, нежилым. Пострадали две 70-летние женщины Татьяна Т. и Нина К.», — сообщили в ведомстве.

Женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, одна из них также сломала голеностоп.

Дом признан аварийном, но в нем продолжают жить семьи, потому что региональный департамент имущественно-земельных отношений не может принять на баланс новое жилье.

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