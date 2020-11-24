Испания закупит 20 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer

Власти Испании намерены приобрести около 20 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной корпорацией Pfizer совместно с компанией BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

«Совет министров разрешил сегодня приобретение свыше 20 млн доз вакцин, разработанных Pfizer-BioNTech», — сообщили в министерстве.

Как ожидается, кампания по вакцинации в королевстве стартует в январе 2021 года и первоначально затронет около 10 млн человек.

По последним данным, коронавирусом в Испании с начала пандемии заразились более 1,5 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 43 тыс. пациентов.

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