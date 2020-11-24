На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин

Житель Сахалина трижды за день напал с ножом на троих женщин, двое пострадали, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «разбой» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Сахалинской области.

Отмечается, что сначала в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратилась 49-летняя соседка мужчины, которая заявила, что пенсионер ударил ее ножом.

По данным полиции, у 60-летнего подозреваемого, который стал злоупотреблять алкоголем, сложились неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше. Злоумышленник ударил ее ножом в область шеи после ссоры. Женщина с колото-резаной раной шеи попала в реанимацию.

Сразу после этого в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ранил на автобусной остановке 60-летнюю женщину за отказ дать ей сумку. Пострадавшая сейчас находится на амбулаторном лечении.

Спустя несколько минут после нападения на женщину на остановке злоумышленник ворвался в торговый павильон и попытался забрать товар у продавщицы. Ей удалось вырваться на улицу и позвать на помощь. Очевидцам удалось спугнуть разъяренного пенсионера, в дальнейшем его задержали полицейские.

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