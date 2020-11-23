Джонсон рассказал о компании по вакцинации от коронавируса в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцинация от коронавируса в стране будет добровольной, но рекомендовал сделать прививку всем жителям страны, передает ТАСС.
«Вакцинация не будет обязательной. Тем не менее мы рекомендуем всем сделать прививку от коронавируса», — сказал Джонсон.
Кроме того, премьер осудил британские движения «антипрививочников», подчеркнув, что пренебрежение вакцинацией отразится на жизни их родных и друзей.
Отмечается, что первым делом власти страны намерены привить британцев из группы риска.
«Вакцинация не будет обязательной. Тем не менее мы рекомендуем всем сделать прививку от коронавируса», — отметил Джонсон.
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 1,5 человек. Жертвами инфекции стали свыше 55 тыс. пациентов.
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