SZ: массовая вакцинация от коронавируса в Германии начнется в середине декабря

Масштабная вакцинация от коронавируса в Германии начнется с середины декабря. Власти страны планируют привить около трех млн человек, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Так, по данным издания, к старту вакцинации готовы почти все немецкие земли, и прямо сейчас в стране идет мобилизация медицинского персонала для кампании.

Кроме того, власти Германии уже начали возводить специализированные центры для введения вакцины. Прививать немцев будут вакциной AstraZeneca, эффективность которой, по последним данным, достигает 90%.

По последним данным, коронавирусом в Германии заразились более 930 тыс. человек. Жертвами инфекции стали более 14 тыс. пациентов.

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