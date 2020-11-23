В Чехии ослабят антикоронавирусные меры

В Чехии ограничительные меры, действующие из-за коронавируса, будут значительно ослаблены. Как сообщает ТАСС, правительство пошло на такое решение в свяси с происходящим в последние две недели снижением суточного показателя прироста числа инфицированных в стране.

Отмечается, что сократилось действие запрета на свободное передвижение граждан. Без неотложных причин теперь нельзя выходить на улицу с 23:00 до 05:00 по центральноевропейскому времени (01.00 — 07.00 мск).

До 23 часов смогут сработать магазины, остающиеся открытыми в условиях режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Пересмотрено и действующее с прошлой среды требование относительно числа покупателей в них. Ранее в магазинах могло находиться не более одного человека из расчета 15 квадратных метров торговой площади на каждого. С понедельника администрациям торговых точек при этих расчетах разрешено не учитывать детей в возрасте до шести лет, которые пришли за покупками со взрослым членом семьи.

С двух до шести увеличено число участников общественных мероприятий. При этом на богослужениях, похоронах и свадьбах разрешено присутствовать 20 гражданам, а не 15 как было ранее.

С понедельника в стране развернется уличная торговля новогодними елками, елочными украшениями и карпами, блюда из которых являются неотъемлемыми атрибутами праздничного стола в каждой чешской семье на предстоящее в конце декабря католическое Рождество. В ограниченном режиме начнут работать библиотеки. Читатели смогут получать и возвращать библиотекарям литературу в определенные часы через специальное окно выдачи. Читальные залы пока остаются закрытыми.

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