МВД Белоруссии подтвердило применение в Минске спецсредств против протестующих

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против граждан, которые нарушали общественный прядок в Минске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, группы людей в белорусской столице нарушали общественный порядок. Представитель ведомства уточнила, что они выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта.

«Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены спецсредства», — сказала Чемоданова.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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