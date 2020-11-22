В России выявили 24 581 случай коронавируса за сутки, пишет оперштаб.

Больше всего заражений в Москве (6 575), Санкт-Петербурге (2 668) и Подмосковье (949). 21 ноября сообщалось о 24 822, 20 ноября — 24 318, 19 ноября — о 23 610 случаях.

За сутки погиб 401, выздоровели 18 008 пациентов. Всего в России заразились 2 089 329, выздоровели 1 595 443, скончались 36 179 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.

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