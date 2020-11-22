В США разрешили в экстренных случаях применять для лечения сыворотку из антител

В Соединенных Штатах одобрили использование в экстренных случаях экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Об этом сообщается на сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое выдало соответствующее разрешение.

Теперь в США можно одновременно использовать антитела casirivimab и imdevimab для лечения коронавируса, протекающего в легкой или средней форме у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг.

Отмечается, что данные антитела нельзя назначать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или нуждающимся в кислородной терапии.

Антитела casirivimab и imdevimab не позволяют вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть в нее.

По мнению директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, назначение препарата от компании Regeneron Pharmaceuticals способствовало быстрому восстановлению главы государства Дональда Трампа после заражения коронавирусом.