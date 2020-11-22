Часть детсадов в Приморье перейдут на круглосуточный режим работы из-за циклона

Подключенные к свету и воде детские сады в Приморском крае с 23 ноября перейдут на круглосуточный режим работы из-за последствий циклона, который серьезно повредил инфраструктуру региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Отмечается, что соответствующее поручение дал губернатор региона Олег Кожемяко.

«Обеспечить социальные незащищенные слои населения газовыми плитами и баллонами. С учетом того, что во многих домах до сих пор нет света и воды, с понедельника организовать круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде», — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Кожемяко также распорядился организовать в районах обрыва коммуникаций пункты питания, палатки и полевые кухни.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалила деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

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