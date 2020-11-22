В Хабаровском крае из-за коронавируса полностью заблокировали одно из сел

Власти Хабаровского края объявили тотальный карантин в селе Чумикан. Выезд из населенного пункта был запрещен всем его жиетлям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Село Чумикан расположено в 694 км от Хабаровска. Там проживают около 1100 человек.

«В Чумикане объявлен карантин. Соответствующее постановление краевого правительства подписал руководитель региона Михаил Дегтярев. Ограничения вступают в силу в 00.00 часов 22 ноября», — сообщили в краевом правительстве.

Так, с 22 ноября, жителям села будет запрещено покидать его границы до прохождения двухнедельного карантина. Была полностью приостановлена деятельность всех фирм и предприятий, закрыты точки общепита.

Отмечается, что карантин будет действовать в Чумикане до поступления особого распоряжения властей.

По последним данным, коронавирусом в Хабаровском крае заразились 21 651 человек, умер 151 пациент. В регионе свободными остаются менее 550 коек для пациентов с COVID-19.

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