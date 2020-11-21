Мясников дал рекомендации по диете при COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые рекомендуется включить в диету, в том числе и при COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что нужно употреблять пищу, богатую цинком. Потребление витамина D, который можно найти в селедке, предотвращает развитие тяжелой формы COVID-19. Также следует делать упор на углеводы.
«Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть», — сообщил Мясников.
Отдельно Мясников перечислил основные принципы борьбы с такими заболеваниями: покой, проветривание помещения, обильное питье, нетяжелая пища.
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