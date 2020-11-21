В Турции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Турции за сутки коронавирусом заразились 5 532 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав.

«За последние 24 часа сделано 152 214 тестов, выявлено 5 532 случая. Умерли 135 человек», — говорится в сообщении.

20 ноября выявили 5 103 случая, 19 ноября — 4 542, 18 ноября — 4 215. Всего в стране заболели 440 тысяч, выздоровели 370 тысяч, погибли 12 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

— В США зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом

— Ученые предупредили, что коронавирус может привести к вспышкам кори