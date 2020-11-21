СМИ: в Белоруссии у норок обнаружили коронавирус

В Белоруссии у норок обнаружили коронавирус, пишет Sputnik Беларусь в Telegram.

«Коронавирус у норок зафиксирован уже и в Беларуси», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что соответствующие проверки идут на государственных и частных зоофермах. Другие детали не уточняются.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Позже власти страны признали такой подход к борьбе с инфекцией неэффективным, так как из-за их решения серьезно пострадал бизнес по разведению животных, а нужного санитарного эффекта истребление не принесло.

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