Жители Москвы начнут получать результаты теста на COVID-19 по СМС

С 21 ноября москвичи, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус в городских поликлиниках, будут получать результаты исследований по СМС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы со ссылкой на заявление заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в СМС-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями», — уточнила она.

Отмечается, что новая технология позволит оперативно получать результаты тестов, это, в свою очередь, будет способствовать лучшему соблюдению карантина дома.

СМС-оповещения будут приходить и в случае положительного, и в случае отрицательного результата. Если же лаборатория не сможет определить COVID-19 у пациента, ему придет сообщение с просьбой сдать анализ повторно.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 35 778 человек, при этом выздоровели 1 577 435 пациентов.

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